Albstadt Bike Marathon: Jede Menge Sport und Party

Den sportlichen Auftakt macht traditionsgemäß am Freitag ab 17 Uhr der City-Sprint. Die ersten Entscheidungen fallen am Freitagabend beim Kids-Race mit künstlichen Hindernissen in der Ebinger Innenstadt für Kinder und Jugendliche der Altersklassen U9 bis U17.

Zudem präsentiert Moderator Gerd Rube am Freitagabend unterhaltsame und abwechslungsreiche Live-Musik mit Akustik-Rock auf der Bühne. Der gebürtige Schorndorfer, der die Veranstaltung schon in früheren Jahren musikalisch begleitete, lebt seit einigen Jahren in Key West in Florida und kehrt nur noch im Sommer nach Deutschland zurück.

Viele Hobbymountainbiker aus der Region haben vor allem den Samstag im Visier: Sie peilen beim Bike-Marathon eine gute Zeit an – wenigstens aber das Ziel, um ein Finisher-Shirt zu erhalten. Auf was sich die Fahrer – seien es Profi- oder Hobbysportler – stets verlassen können, sind die zahlreichen Zuschauer an der 83 Kilometer langen Strecke. Rund 15 .000 werden über das Wochenende erwartet.