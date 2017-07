Albstadt Bike Marathon: Erste Hilfe ist Pflicht

"Es gibt das Gebot der gegenseitigen Hilfeleistung", sagt Stephan Salscheider, der den Mountainbike Weltcup moderierte. Bei der Startnummernausgabe habe man alle Fahrer über die Rennbestimmungen aufgeklärt. So gelte grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung. Auch habe man beispielsweise die Pflicht, schnelleren Fahrern das Überholen zu ermöglichen.

Im Falle eines Notfalles, wie einem Sturz, schreibe der Kodex sofortige Hilfeleistung für andere Mountainbiker vor. "Es ist grundsätzlich ein absolutes No Go, in so einer Situation weiterzufahren", sagt Salscheider. Die Unfallsituation könne und wolle er jedoch nicht bewerten.

Stürze gehörten zu Radrennen dazu, jeder Teilnehmer nehme auf eigenes Risiko bei solchen Veranstaltungen teil. "Wenn das Wetter schlecht ist, passiert am wenigsten, dann sind alle vorsichtig", erklärt Salscheider. Bei heißen Temperaturen und Trockenheit werde meist weniger Rücksicht genommen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Sturz der 49-Jährigen dauern an. Für Stephan Salscheider ist jedoch kaum vorstellbar, dass ein Fahrer einen anderen absichtlich gefährdet oder gar zu Fall bringt.

Der Glücksritter des Marathon

Wie es im Idealfall laufen sollte, hat ein Teilnehmers gezeigt, der für sein vorbildliches Verhalten auf und an der Strecke mit dem Glückritterpokal ausgezeichnet wurde.

Ambitioniert war Jens Chiavi (Jahrgang 1974) aus Büren in der Schweiz am Start. Doch als er sah, wie ein Fahrer vor ihm einfach umkippte, stiegen er und einige andere sofort vom Rad, um zu helfen. Chiavi, der von Beruf Grenzbeamter ist, stellte schnell fest, dass der Fahrer wegen Hitze und Flüßigkeitsmangel das Bewußtsein verloren hatte. Zwischen fünf und zehn Minuten gab er dem Gestürzten Wasser und leistete Erste Hilfe, bis weitere Helfer eintrafen.

Danach schwang er sich wieder aufs Rad. Er kam mit einer Zeit von 3:45 Stunden ins Ziel und belegte in seiner Alterklasse einen ausgezeichneten 70. Platz.