Albstadt Biblische Fragen in ganz neuen Zeiten

Ebenso wie "Corpus Christi" mit seinen "gewaltigen Szenen" spielt Riverside zur Zeit, da das irdische Dasein Jesu seinem Ende und damit seinem Höhepunkt entgegen geht. Doch Roth erzählt nicht, was in Jerusalem passiert, sondern von Diastasimos, den Jesus auf dem Weg dorthin in jener Höhle trifft, in der dieser Aussätzige lebt. Das tut Roth in einer wohltuend altmodischen und bildgewaltigen Sprache, die er beim Vorlesen – das Mann ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler; man merkt’s – zum Leben erweckt: so sehr, dass die gebannt lauschenden Zuhörer mitfühlen mit Diastasimos. Der war nach Jerusalem gekommen, um im Tempel zu opfern und geheilt zu werden – unter Todesangst, als Aussätziger gesteinigt zu werden.