Albstadt Bibi Blocksberg lässt die Hexen tanzen

Albstadt-Tailfingen. "Hexen Hexen überall" lautet der Titel des Musicals, das die Kölner vor einem begeisterungsfähigen Publikum in Szene setzten. Im vollen Saal wippten bereits nach kürzester Zeit die Schuhspitzen mit, und aus zahlreichen Kehlen war zu hören: "Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt…" Die Handlung: In Neustadt herrscht riesige Aufregung, denn die Stadt soll in Kürze Schauplatz des Welttags der Hexen sein! Doch Jung- und Althexen haben unterschiedliche Vorstellungen von der Programmgestaltung und kommen sich mächtig in die magischen Haare. Gilt die gute alte Devise "Stadt, Land, Kraut", oder geht eine fetzige Hexen-Disko über die Bühne? Bibi und ihre Freundin, Punkerhexe Schubia Wanzhaar, mischen die Vorbereitungen mit Junghexen-Power ordentlich auf, und zu allem Überfluss tarnen sich auch noch Sensationsreporterin Karla Kolumna und der blasierte Bürgermeister als "Undercover-Hexen", um der Sause beizuwohnen – sensationell!

Magischer Tumult war also vorprogrammiert, wie immer, wenn Tradition und Moderne mit voller Wucht aufein­ander prallen – da half alles "Hex-hex" nicht. Mit immensem Spaß verfolgten vor allem die kleinen Gäste die Geschichte rund um Neustadts bekannte Hexe, und die flotten Melodien hielten sie auch nicht lange auf den Plüschsitzen – . dass im Thalia getanzt wird, kommt sicher nicht allzu oft vor. Eifrig wurden blinkende Hexensterne geschwenkt, und den Erwachsenen gefielen die rockigen Anleihen der Songs – echte Ohrwürmer für jedermann. Was will man mehr?

Professionalität gepaart mit Spielfreude