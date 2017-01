Albstadt BI will weiter für zwei Standorte kämpfen

Auch Elmar Maute, Kreisrat der SPD und Mitglied der Bürgerinitiative, hatte in der Kreistagssitzung angekündigt, dass trotz der im Gremium gefassten Beschlüsse die Entschlossenheit "ungebrochen" sei, für die Beibehaltung des Zwei-Standorte-Modells und insbesondere des Krankenhauses in Ebingen zu kämpfen. Maute verwies wie Kasik darauf, dass man die Bedürfnisse der Menschen in Albstadt, das Krankenhaus zu verlieren, ernst nehmen müsse. Klar sei, so Maute, dass das Albstädter Klinikum medizinisch hervorragend arbeite, dass der Standort gut und wichtig sei. Wenn nun geprüft werde, welche Investitionen dort für den Betrieb noch notwendig seien bis zur Eröffnung des Zentralklinikums, und wenn der Grünen-Kreisrat Konrad Flegr das Ebinger Klinikum mit einem "Gebrauchtwagen" vergleiche, bei dem man auf jeden Komfort verzichten könne, dann "tut das mir als Albstdäter weh", sagte Maute.

Den politischen Willen vorausgesetzt, hätte auch das Zwei-Häuser-Modell eine Zukunft, sagte er weiter. Das zeigten auch Beispiele aus anderen Landkreisen, wo es dezentrale Krankenhaussrukruren gebe. "Warum sollten wir nicht hinbekommen, was die schaffen?", fragte Maute. Wie Kasik will sich auch er auf die derzeit nur mündlich und noch wenig konkreten Aussagen zu einer möglichen Förderung des Klinik-Neubaus im Jahr 2024 nicht verlassen – dies selbst für den Fall, dass Sozialminister Manfred Lucha diese noch konkretisieren würde: Schließlich bekomme man dann "von einem Minister Geld in Aussicht gestellt, der nicht weiß, ob er in einigen Jahren überhaupt noch im Amt ist".

Anders als die BI-Vertreter bewertete Landrat Günther-Martin Pauli die Beschlüsse des Kreistags als "gut und wichtig": Der Landkreis sende damit zu Beginn des Jahres ein "wertvolles Signal" ans Landesministerium und trete so als "belastbarer Partner" auf. Er sei zuversichtlich, so Pauli weiter, dass das Land seine Aussagen zu einer möglichen Förderung des Zentralklinikum-Projekts nun konkretisieren werde.