Albstadt Bewegung ist extrem wichtig

Albstadt-Tailfingen. An der Heimstätte des Sports eröffnete Ulrich Bock, der Leiter der Landessportschule, die Veranstaltung. Von dem bekannten Aus- und Fortbildungszentrum, "wird der Name Albstadt ins Ländle, ja in die Welt hinausgetragen".

Jo Triller, der Leiter des Amtes für Familie, Bildung, Sport und Soziales, betonte die Wichtigkeit, Sport zu treiben. Mit Ansgar Thiel, Professor für Sportwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen, konnte ein profunder Referent für das Thema "Mein Sport, meine Gesundheit, mein Leben: Best ager die Generation 50plus" gewonnen werden.

Zu "Best ager", dem gesunden Altern, verwies Professor Thiel auf die ständig steigende Lebenserwartung. "Jedes Jahr, das man erlebt, steigt diese um drei Monate". Das persönliche Altern falle nicht auf, man sehe das Altern nur bei anderen: "Ich sehe doch immer gleich aus." Der Referent ist sich sicher, dass in den kommenden Jahren große Belastungen auf die Gesellschaft zukommen werden. Daher sollte alles dafür getan werden, "dass wir einigermaßen fit bleiben um der nachkommenden Generation nicht zur Last fallen und uns selbst versorgen können".