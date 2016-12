Albstadt Bewegende Erinnerungen an einen leidenschaftlichen Flieger

Marc "Léon" Mathis war im November 2015 68-jährig bei einem Flugunfall bei Straßburg ums Leben gekommen. Er hatte ein neues Ultraleicht-Flugzeug erprobt; in rund 300 Metern Höhe geriet der Prototyp in eine unkontrollierbare Fluglage, stürzte ab und zerschellte am Boden. Sein Tod hatte Betroffenheit in der ganzen baden-württembergischen Fliegerszene ausgelöst. Mathis stand nicht nur im Ruf, ein erfahrener und verantwortungsbewusster Flieger zu sein, sondern war aufgrund seiner bescheidenen und freundlichen Art überaus beliebt und mit vielen Fliegern gut befreundet. Er war Gast auf vielen Flugplatzfesten; nach dem Unfall wurde ein großformatiger Kalender mit Bildern von ihm aufgelegt, die bei Airshows aufgenommen worden waren. Auf dem Degerfeld zählte er über Jahrzehnte hinweg zu den Stammgästen; vor drei Jahren hatte ihn der LSV in Würdigung seiner Leistungen und seiner Verbundenheit zum Ehrenmitglied ernannt.

Wie Helmut Röhm nach der Rückkehr aus dem Elsaß berichtete, war die Gedenkfeier, bei der die Abordnung des LSV einen Kranz niederlegte, sehr bewegend gewesen. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Eigentümer der historischen Maschinen, die Mathis über viele Jahrzehnte auf Flugshows und Flugplatzfesten vorgeflogen hatte, darunter legendäre Jagdflugzeuge aus den 1940-er Jahren wie Yak 3, Focke-Wulf FW 190, P51 D "Mustang" oder eine P40 "Warhawk". Die Flugzeuge werden mit viel Aufwand flugfähig erhalten; die Eigentümer bekannten, sie hätten Mathis ihre wertvollen Maschinen jederzeit bedenkenlos anvertraut. Die meisten Flugzeuge gehören zu einer privaten Luftfahrtsammlung der "France Flying Warbirds", die in Melun in der Nähe von Paris zu Hause ist. In Neuhof sind neue freundschaftliche Bande über die deutsch-französische Grenze hinweg geknüpft worden; die Eigentümer der Flugzeuge haben zugesagt, dass sie ihre Maschinen auch weiterhin zum Flugplatzfest auf der Schwäbischen Alb schicken werden.