Albstadt Bevor die Biberschwänze rutschen

Zehn Euro für einen Dachziegel

Das bedeutet: Auf die Martinskirchengemeinde und ihren Förderverein kommen Jahre intensiven Fundraisings zu. Schon jetzt werben sie um Ziegelstifter: Man kann zehn Euro für einen Biberschwanz spenden, man kann aber auch jährliche Spenden für mehrere Ziegel überweisen und so den Ehrentitel Pate erwerben. Jeder Euro ist willkommen; der Aufruf der Kirchengemeinde wendet sich ausdrücklich nicht nur an evangelische Christen, sondern an alle, denen das Stadtbild Ebingens am Herzen liegt.

Dass dieser Kraftakt erforderlich ist, liegt, wie Klaus Backhaus einräumt, nicht zuletzt an der Saumseligkeit früherer Generationen, die nicht bedachten, dass auch Kirchen älter werden. Es soll nicht wieder passieren; auch deshalb wird nun in Ebingen eine evangelische Kirchenstiftung ins Leben gerufen. Für die anstehende Kirchensanierung kommt diese Initiative allerdings zu spät: So lange, bis diese Stiftung solvent genug ist, kann das Dach der Martinskirche nicht mehr warten.