Albstadt-Ebingen. Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut ist ein 43-jähriger Autofahrer am Sonntag kurz vor 22 Uhr in der Mehlbaumstraße gegen einen parkendes Auto gefahren. Dessen Besitzerin saß beim Unfall in ihrem Wagen, nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei, schreibt diese. Der Unfallverursacher fuhr weiter bis in einen nahe gelegenen Hofraum. Die Polizei führte bei dem betrunkenen Mann einen Alkoholtest durch. Den Führerschein musste der 43-Jährige abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3500 Euro.