Albstadt Betrunkener bei Unfall schwer verletzt

Er fuhr um 00.40 Uhr mit seinem KIA in Richtung Bitz. Bei der Bushaltestelle Süßer Grund geriet er an den rechten Bordstein, kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen mehrere Baumstümpfe und kam an einem landwirtschaftlichen Anhänger neben der Straße zum Stehen. Der Pkw lag in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Beifahrerseite.

Der 26-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Balingen gebracht. An dem KIA entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von über einem Promille. Um den genauen Alkoholwert festzustellen, wurde dem KIA-Fahrer Blut abgenommen. Seinen Führerschein musste er abgeben.