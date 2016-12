Albstadt Beten kann man auch mitten im Stau

Dritter Punkt: Gott loben ohne Hintergedanken und ohne etwas von ihm zu wollen – er selbst ist auch nie aufdringlich. Und er hat Zeit – man sollte daher auch nicht unbedingt erwarten, dass ein an ihn gerichteter Wunsch gleich in Erfüllung geht, wenn das Gebet das einzige in 30 Jahren war. Beten kann man immer, sagt Schwester Teresa, die Zeit hat jeder – und sei es an der Kasse im Supermarkt oder im Stau auf der Autobahn.

Viertens: Der Mensch ist ein "Gewohnheitstier" – doch wer im "Abenteuer Christ sein" drinsteckt, sollte lieber nicht auf Routine, sondern auf ungewöhnliche, kreative, Lösungen setzen. "Was spricht dagegen, einem lieben Menschen einmal zu schreiben, dass man ihn liebt? Weshalb nicht einmal einen Wildfremdes anlächeln und freundliche Worte finden?" Entsprechende Hausaufgaben für die Jubiläumsgäste hatte Schwester Teresa auch in petto.

Der fünfte und letzte Punkt war mit dem Titel "Kränkungen überwinden – einander vergeben" überschrieben. Zeit, so Schwester Teresa, sei kostbar, zu kostbar, um sie gekränkt zu verbringen. Rauschender Applaus am Ende des Vortrages bezeugte, dass sie ihr Publikum erreicht und seine Sympathien gewonnen hatte.

Dekan Anton Bock war es vorbehalten, das Schlusswort zu sprechen, den Protagonisten des Festabends zu danken und sie mit kleinen Geschenken in den Advent zu verabschieden. Anschließend erklang, von allen gesungen und begleitet durch Violine und Klavier, das Weihnachtslied "Macht hoch die Tür", und danach widmeten sich die Gäste erst den geistigen Genüssen – signierte Druckerzeugnisse von Schwester Teresa – und dann am Buffet den leiblichen. Die persönliche Begegnung kam dabei natürlich auch zu ihrem Recht.