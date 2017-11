Albstadt Bester Verbindungen zum Weihnachtsmann

Am Samstag, 2. Dezember, gibt es die Geschichte "Weihnachtspost für Ayshe". Das Mädchen Ayshe möchte gern ein Weihnachtspäckchen bekommen, so wie ihre Freundinnen im Kindergarten. Aber Ayshes Eltern kommen aus der Türkei und sind Muslime, sie feiern andere Feste. Zum Glück hat Ayshe einen richtig guten Freund, Herrn Jakob, den Postboten. Er erzählt Ayshe die Legende vom Heiligen Nikolaus, der vor langer Zeit in der Türkei lebte. Außerdem hat Herr Jakob offenbar gute Verbindungen zum Weihnachtsmann, denn täglich verteilt er viele Weihnachtspäckchen in der Straße, in der Ayshe lebt.

Ob für Ayshe wohl auch einmal ein Päckchen dabei sein wird? Diese Frage werden Maritta Beuchel und die Schüler der Musik- und Kunstschule beantworten. Die Lesung dauert circa 45 Minuten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Reihe ist frei.