Albstadt Bessere Stuntmen gibt es nicht

Albstadt-Tailfingen. Was meint er damit? "Die Lüge ist der Stuntman, der die Wahrheit in brenzligen Situationen vertritt", spinnt Richling den Faden fort und gelangt so direkten Wegs zu der Schlussfolgerung: Die deutschen Politiker sind die geborenen Stuntmen, denn die Lüge gehört untrennbar zu ihrem Beruf. In seinem aktuellen Programm "Deutschland to go" – auf Deutsch "Deutschland zu Mitnehmen" – , das er im Tailfinger Thalia-Theater vorstellte, zitierte er, wie gewohnt wild gestikulierend und ohne Punkt und Komma redend, die Führungsriege, die Starbesetzung der deutschen Politik auf die Bühne, und zwar vorbildlich unparteiisch: Ob Regierung oder Opposition, das spielte keine Rolle; was zählte, war allein der humoristische Nährwert, die Möglichkeit, Positionen zuzuspitzen, ja zu überspitzen und Personen bis zur "Kenntlichkeit" zu entstellen.

Karl Lauterbach zum Beispiel, der sozialdemokratische Gesundheitsexperte – Richling mimt ihn mit roter Fliege, einschläfernd monotoner Sprachmelodie und charakteristischem Phlegma. Ganz anders Horst Seehofer, der Kämpfer für die Obergrenze, erkennbar am markanten Tonfall, dem bellenden Lachen und den verschränkten Armen – signalisiert nicht allein diese Körpersprache, dass in punkto Willkommenskultur das Maß voll ist? Kanzlerin Merkels berühmte Raute darf natürlich auch nicht fehlen. "Lügt sie anders als Herr Kohl?" fragt Richling mit ernster Miene – ganz klar, hier hat er es mit den Virtuosen des politischen Stunts, den größten Meistern dieser Kunst zu tun. Um ihnen auf die Schliche zu kommen, bittet er sogar Siegmund Freud aus dem Jenseits auf die Bühne und zu einem sarkastischen Gespräch mit der Kanzlerin.

Mathias Richling ist sichtlich unwohl ist bei dem Gedanken, dass ausgerechnet die Stuntmen Regie führen sollen beim gesellschaftlichen Wandel, den er selbst seit nunmehr 40 Kabarettistenjahren mitverfolgt und sarkastisch kommentiert – er verspürt ihn am eigenen Laib; auch ein Richling wird nicht jünger. Die Probleme des Rentensystems kommen zur Sprache, die Flüchtlingskrise: Dramatische Entscheidungen wären erforderlich – mit Stunts dürfte es kaum getan sein.