Albstadt Beschäftigungskiste vom SingLiesel-Verlag

Mehr als 1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben laut aktuellen Schätzungen in Deutschland. Bis 2050 wird die Zahl auf geschätzte drei Millionen steigen. "Demenz geht uns alle an", sagt Annette Röser, Verlegerin und Initiatorin des SingLiesel-Verlags, die selbst viele Jahre ihre demenzkranken Eltern begleitet hat. "Unser Ziel ist, Bücher und Beschäftigungsangebote für Menschen mit Demenz zu schaffen, die den Erkrankten Freude bereiten und Angehörige im Umgang mit der Erkrankung unterstützen."

"Mit der Mitsing- und Erlebnisbuchreihe ist Ihnen wirklich etwas ganz Wertvolles gelungen", so Ursula Herre, die in der Alzheimer Selbsthilfe tätig ist, zur "SingLiesel", einem "singenden" Buch, das dem Verlag seinen Namen gegeben hat. Per Knopfdruck können Volkslieder abgespielt, angehört und natürlich mitgesungen werden. Gemeinsam mit Experten aus Gerontologie, Neurologie, Psychologie und der Pflege hat der Verlag eine breite Produktpalette herausgebracht.

Die Ergebnisse sind oft erstaunlich: "Eine Frau mit sehr fortgeschrittener Demenz, sie spricht selten, hat sofort leise mitgesungen und die Worte stimmten", sagt Herre. Besonders beliebt sind auch die Sprichwort-Geschichten, Anekdoten, an deren Ende ein Sprichwort steht, das erraten werden kann. Erfolgserlebnisse versprechen auch die "Gelingt immer"-Puzzle.