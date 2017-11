Albstadt Berliner Kriminal Theater kommt ins Thalia

Fitzek ist ein Meister seines Fachs. Kaum ein Zweiter seine Zunft verfügt über ein solches Talent und Gespür, wenn es darum geht, seinen Lesern einen eiskalten Schauer den Rücken hinunter zu jagen. Der abgründige Thriller "Die Therapie" ist nominiert als bestes Debüt für den Friedrich-Glauser-Preis.

Auf dieser Grundlage war es für das Berliner Kriminal Theater unumgänglich, eine Inszenierung auf die Beine zu stellen. Im Mittelpunkt steht der angesehene Psychiater Viktor Larenz. Eines Tages verschwindet unter mysteriösen Umständen seine zwölfjährige Tochter Josy spurlos. Eine Leiche wird nie gefunden.

In einer Mischung aus Ungewissheit und Schmerz, zieht sich Viktor auf eine einsame Insel zurück. Aber aus heiterem Himmel wird seine bewusst gewählte Einsamkeit abrupt beendet. Eine junge Autorin namens Anna tritt in sein Leben. Auch sie hat ihre Last zu tragen, denn sie leidet unter massiven Wahnvorstellungen. Anna schildert Visionen von einem verschwundenen Mädchen. Auffallend sind die Parallelen zu Josies Schicksal. Ist es nur wirres Gerede oder haben ihre Halluzinationen etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun? Nach anfänglichem Zögern beschließt Viktor, die junge Autorin zu therapieren. Doch das, was er mit diesem Beschluss ins Rollen bringt, übersteigt seine schlimmsten Ängste und Befürchtungen beiweitem. Nichts ist, wie es scheint. Der Grat zwischen Realität und Wahnsinn ist verschwindend gering.