Albstadt Bereich zieht sich wie ein roter Faden durch

Der neue Bildungsplan schafft ab dem Schuljahr 2016/2017 frische Voraussetzungen für die berufliche Orientierung. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für die vertiefte Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen. Schulamtsdirektor Thomas Schenk, Referent im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg, stellte die aktuellen Entwicklungen in Baden-Württemberg für rund 60 Teilnehmer aus Schulen und örtlichen Betrieben, aus den Kammern und der Arbeitsagentur dar. Schenk führte aus, dass die berufliche Orientierung ein lebenslanger Prozess sei, der nicht früh genug zu begleiten und zu beraten sei. Eine effektive und effiziente berufliche Orientierung setze allerdings ein starkes Partnernetzwerk vor Ort voraus.

Mit der Bildungsplanreform 2016 werde die Verankerung der Leitperspektive "berufliche Orientierung" in allen Fächern und Schularten – auch in den Grundschulen – umgesetzt, so Schenk. Das Pflichtfach Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung werde in allen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen verbindlich eingeführt. Eine durchgängige Förderung in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ab Klasse fünf an den Gymnasien, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und Werkrealschulen soll gewährleistet sein. Zudem wird an den weiterführenden Schulen ein Aufbaukurs Informatik sowie ein Profil- und Wahlfach Informatik eingerichtet.

Damit ziehe sich die berufliche Orientierung als roter Faden durch die verschiedenen Fächer und Klassenstufen der allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg. Die Schulen müssten – unter Einbeziehung der Berufsberatung und weiterer Partner wie der örtlichen Betriebe und der örtlichen Sozialpartner – ein individuelles, auf den jeweiligen Standort zugeschnittenes Konzept mit klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten erarbeiten. Die Möglichkeit des direkten Übergangs in eine berufliche Ausbildung mit den anschließenden Karriereperspektiven soll den Schülern und Eltern als Alternative zu einem Studium an der Hochschule verdeutlicht werden.