Albstadt Bekannte Songs in neuem Gewand

Albstadt-Onstmettingen. "Pop meets Jazz" – unter dieser Devise bot der in Memmingen lebende Sisto in der komplett ausverkauften Werkstatt einen faszinierenden Stilmix aus Jazz, Pop und Soul. Zusammen mit Pianist Wolfgang Fischer, auf dessen Einladung er nach Onstmettingen gekommen war, hatte er eigens für dieses Konzert Coversongs ausgesucht, neu arrangiert und in ein jazziges Gewand gekleidet.

Über zweieinhalb Stunden lang spielten Sisto und seine Musiker Songs von Robbie Williams, Jamie Cullum, Sting, Eric Clapton und Michael Buble, aber eben nicht in der gewohnten Weise, sondern dergestallt verjazzt, dass dank dem akustischen Gesamtklang und den Improvisationen der versierten Profis an Sistos Seite etwas völlig Neuem entstand.

Neben Sisto musizierten Schlagzeuger Jörg Bach, Gitarrist Ralf Gugel, Saxofonist Arno Haas, Bassist German Klaiber und Wolfgang Fischer selbst – und legten dabei eindrucksvoll Zeugnis von ihrer Fähigkeit ab, sich musikalisch in alle Richtungen zu bewegen. Die Hauptrolle des Abends spielte jedoch Michael Sisto selbst. Nicht zuletzt sein Gesang wurde nach Ende des Konzerts vom Publikum mit stehenden Ovationen belohnt.