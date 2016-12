Albstadt Beim Faschingstanz hat es gefunkt

Stefan Hartmann wurde am 10. Oktober 1943 in Rumäniens Hauptstadt Bukarest geboren. Bereits im Alter von einem Jahr flüchtete die Familie nach Deutschland. Nach mehreren Stationen fand sie 1949 in Ebingen eine neue Heimat. Dort absolvierte der Jubelbräutigam die Schule und danach eine Ausbildung zum Mechaniker bei Groz-Beckert. 1971 legte er die Meisterprüfung im Mechanikerhandwerk ab und wurde 1979 Schlossermeister.

Über viele Jahre arbeitete Stefan Hartmann dann im Daimler-Werk in Mettingen und war danach noch bis zum Ruhestand bei der Firma Conta in Tailfingen beschäftigt. Seine Frau Inge, geborene Geißler, erblickte am 27. Januar 1947 in Laufen das Licht der Welt und blieb ihrer Eyachtalgemeinde immer treu. Nach dem Besuch der Schule arbeitete sie als Näherin. Da ihr das Nähen so leicht von der Hand ging, war Inge Hartmann fast 20 Jahre selbständig und hatte sogar einen kleinen Nähsaal im Eigenheim-Anbau mit ein paar Mitarbeiterinnen eingerichtet.

Kennen und lieben gelernt hat sich das Paar 1964 bei einer der legendären Faschingsveranstaltungen in der Laufener Festhalle. Obwohl der spätere Bräutigam, wie er unumwunden zugibt, kein besonders begnadeter Tänzer war, hatte es zwischen den beiden "gefunkt": Am 3. Dezember 1966 heiratete das Paar. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Oliver, geboren 1968, und Ronald, geboren 1978, hervor.