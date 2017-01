Albstadt-Tailfingen. Beim Ausparken rückwärts aus einer Parkbucht in der Straße Stadionplatz hat ein 66-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag einen hinter ihm querenden Renault Twingo übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, dabei entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von zirka 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.