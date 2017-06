Albstadt "Bei uns gibt’s nur Gewinner"

An den Wendepunkten gibt es Luther-Rätsel und im Ziel Kaffee, Kuchen, Sekt, Durststiller und Fitness-Salate sowie Infotafeln zum Reformator und seinem Werk. Denn ein Ziel sei es auch, "dass dieses Luther-Jahr nicht an den Menschen vorbeiläuft", betont Hess, der noch weitere Projekte initiiert hat (siehe Info).

Diese Geste ist wahrhaft ökumenisch

Für den Pfarrer war es "ein Weihnachtsgeschenk", dass Ralph Bänsch am Christfest mit der Idee zu ihm kam – und seither eine völlig neue Erfahrung, Sponsoren zu suchen. Denn das Startgeld beträgt nur einen, zwei oder vier Euro, und das T-Shirt ist inbegriffen. Hess freut es außerdem, dass auch das Rote Kreuz Laufen-Lautlingen die Aktion tatkräftig unterstützt und der Erlös nicht nur zur Hälfte an die Jugendförderung im TSV Lautlingen geht, sondern zur Hälfte auch an die Vinzentinischen Ersthelfer, die der katholische Lautlinger Diakon Michael Weimer gegründet hat, und ihr aktuelles Projekt "Pflegewerkstatt" – eine wahrhaft ökumenische Geste im Jubeljahr der Reformation.

"Insofern passt der Lautlinger Luther Lauf mit dem Konzept von "Lautlingen ist fit wunderbar zu uns als Kirche", sagt Hess: "Bei Gott gibt es keine Verlierer, und auch beim Lautlinger Luther Lauf gibt es nur Gewinner."

Im Dezember haben Pfarrer Thilo Hess und die evangelische Kirchengemeinde Laufen-Lautlingen-Margrethausen das Projekt "If I had a hammer" begonnen: Mit dem Hammer nageln sie über das Reformationsjahr Nägel, die sich zum Porträt Martin Luthers formieren: "damit er im Lauf des Jahres deutliche Konturen gewinnt", so Hess.

Nach der Winterpredigtreihe über Luther in seiner und unserer Zeit folgte der Glaubenskurs mit viermaligem reformatorischem "Allein": Allein Christus, allein die Schrift, allein die Gnade und allein der Glaube. Nach dem "Lautlinger Luther Lauf" am 16. Juli und einem Laufener Bibel Lauf" folgen am 14. Oktober ein musikalischer Luther-Abend in der Turn- und Festhalle Laufen und am 31. Oktober, dem 500. Reformationstag, eine ökumenische Sternwallfahrt als "großes Zeichen der Versöhnung", wie Thilo Hess betont. So laufen evangelische und katholische Christen "aufeinander zu", um in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptista zusammenzutreffen und gemeinsam Lieder aus Taizé zu singen.