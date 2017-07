Albstadt-Ebingen. An den Freitagen im Juli, außer am 28., zur Mittagsstunde ab 12 Uhr lädt Kantor Steffen Mark Schwarz gemeinsam mit Dekan Anton Bock, Pfarrerin Ilze Druvina und Pfarrerin Marlies Haist zum "OrgelPunkt12" in die Martinskirche ein. Die Veranstaltung soll eine Gelegenheit sein, in der Tagesmitte Gott in Musik, Stille und Wort zu begegnen. Neben spirituellen Texten der Bibel, aus Lyrik und Prosa erklingen hochkarätige Werke der Orgelliteratur von den alten Meistern bis zu Johann Sebastian Bach sowie Werke der sinfonischen Orgelmusik des 19. und 20. Jahrhunderts. Diesmal spielen Frauen der Reformation thematisch eine besondere Rolle. "Es gibt viele Möglichkeiten, Gott als den Schöpfer und Ur-Schönen, der fasziniert und berührt, zu entdecken", sagt Kantor Schwarz. "Liebe, Natur, Kunst, Musik, Gespräche und Stille sind dabei nur einige Formen davon." Der Eintritt ist frei.