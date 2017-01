Albstadt Bausünden wiederholt man nicht

Um eines klar zu stellen: Das Gebäude, das bisher neben dem Kräuterkasten stand, fehlt niemandem, handelte es sich doch um einen vernachlässigten 08/15-Bau, der hinten und vorne nicht zu den umliegenden Häusern gepasst hat – fünf von ihnen sind denkmalgeschützt, darunter der Kräuterkasten. Grundsätzlich ist auch zu begrüßen, dass der Investor barrierefreie Wohnungen in der Innenstadt errichten will, denn daran fehlt es, und es ist nun mal Sinn einer Innenstadt, dort nicht nur Handel zu treiben und Gastronomie zu ermöglichen, sondern auch das Wohnen. Auch Balkone sind eine feine Sache und an innerstädtischen Gebäuden in Albstadt Mangelware. So weit, so gut. Aber muss ein optisch so unpassendes Mehrfamilienhaus ausgerechnet an diesem Standort stehen, wo die umliegenden Häuser größenteils deutlich kleiner, stilistisch ganz anders und Balkone nicht üblich sind?

Das geplante Bauwerk steht genau hinter der Stelle, wo bisher stets die Bühne aufgebaut war, wenn im Hof ein Open-Air-Konzert oder das beliebte Fest der Kulturen stattfand. Abgesehen davon, ob dafür künftig noch Platz sein wird: Die Chance, dass solche naturgemäß lauten Veranstaltungen für Spannungen sorgen, steigt mit der Zahl der Senioren, die dort wohnen. Dasselbe gilt für die Außengastronomie in den Lokalen "Carlos" und "Valentino" – gerade im Sommer ein beliebter Treffpunkt am Abend und ein echter Pluspunkt für die Lebensqualität in Ebingen.

Betrachtet man sich als Laie mit ein bisschen Geschmack die Pläne, fragt man sich ernsthaft, welcher Fachmann zum Ergebnis kommen kann, dass dieses Haus an dieser Stelle möglich sein sollte. In diesem Land und in dieser Stadt wird sonst jede Kleinigkeit im Detail streng geregelt, zum Beispiel durch Bebauungspläne. Warum existieren ausgerechnet für ein so sensibles Areal wie den Hof keine Vorschriften, um Investoren zu einer Planung zu zwingen, die zum Bestand passt?