Albstadt (lh). Neben der bestehenden Balinger Deponie "Hölderle" soll nun auch auf der Albstädter Erddeponie "Neuweiler" ein Abschnitt für Bauschutt und gering belasteten Bodenaushub errichtet werden. Die Bereitstellung von Deponiekapazitäten für Erdaushub und Bauschutt ist eines der Themen in der Sitzung des Kreistags am Montag, 23. Oktober, in der Festhalle Ebingen ab 18 Uhr. Gerechnet wird mit Kosten in Höhe von 400 000 Euro. Schon vor einem Jahr hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik die Deponie Neuweiler als geeignet eingestuft. Später entschieden die Verantwortlichen, zwei Standorte festzulegen. Nach Ansicht der Kreisverwaltung ist Neuweiler besser geeignet als die Alternative im "oberen Bezirk", das Gelände der Straßberger Firma Teufel.