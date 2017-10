Albstadt Bauschutt-Deponie: Drei Kandidaten für zwei Standorte

Indes gibt es noch einen weitere Option, dem Vernehmen nach in der Nähe von Straßberg auf einem Gelände, das sich in Privatbesitz befindet. Wer den Zuschlag bekommt, ist derzeit offen; das Argument gegen den Standort Tailfingen, das Bauschutttransporte mitten durch Albstadt dessen Hauptverkehrsadern verstopfen würden und daher unzumutbar seien, lässt Baubürgermeister Udo Hollauer nicht gelten. Laut Angaben des Landkreis wird das jährliche Bauschuttaufkommen in einer Bedarfsanalyse, die das Landratsamt in Auftrag geben hat, auf 20 000 bis 40 000 Tonnen geschätzt – das, so Hollauers Rechnung, wären zehn, maximal 20 Lastwagen am Tag. Zum Vergleich: Im Schnitt passierten 970 Laster pro Tag die Ebinger Langwatte und 590 die Hechinger Straße in Tailfingen – da fielen 20 doch nicht weiter ins Gewicht.