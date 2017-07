Albstadt So ähnlich wie König Salomon

Albstadt-Truchtelfingen. Drei "Legotage" Zeit hatten die kleinen Gäste der Süddeutschen Gemeinschaft, um ihre Stadt zu bauen – und die reichten ihnen auch: Wie Ruth Scheffbuch, Kinderreferentin des Stuttgarter Veranstalters "Api-Lego" – "Api" steht für Altpietisten – und Organisatorin Sabine Gillmeister rasch bemerkt hatten, wussten sie was sie bauen wollten, und brauchten weder Bauunterstützung noch Bausätze, Pläne und sonstige Vorgaben. Erstaunlich fanden die beiden auch die Ausdauer der jungen Städtebauer – acht Stunden am Stück am Ball zu bleiben, das schaffen viele Erwachsene nicht.

Wobei die acht Stunden durch Geländespiele, Lieder und Geschichten aufgelockert wurden. Lauthals intonierten die Kinder zur Gitarrenbegleitung von Miriam Sand und Tamara Schöller "Echt elefantastisch. Von Ruth Scheffbuch bekamen sie kindgemäß und spannend biblische Geschichten erzählt, die von Legofiguren szenisch begleitet wurden. Etwa die von König David und seinem Sohn Salomon, dessen Namen auf Deutsch so viel wie "friedlich" bedeutet. Ein "Fritzle" also, das von seinem alten Vater ans Herz gelegt bekam, niemals Gott zu vergessen. Fritzle baute ein Haus für Gott, einen Tempel – er hatte offensichtlich einiges mit den Kindern im Truchtelfinger Gemeindehaus gemeinsam.

Wolkenkratzer, dreimal so hoch wie ein Kirchturm