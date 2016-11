Albstadt Barockmusik ist auch heute lebendig

Albstadt-Lautlingen. Maute, aufgewachsen in Ebingen, sorgte zusammen mit seinen Mitspielern für einen voll besetzten Konzertsaal. Er ist inzwischen ein international bekannter Star als Blockflötenvirtuose, Dirigent und Komponist und lebt seit vielen Jahren in Montreal/Kanada. Für das Konzert in der schwäbischen Heimat entschied er sich für Musik von Barockkomponisten, die am Stuttgarter und Ludwigsburger Hof eine Rolle spielten.

Amüsant und lehrreich waren seine kurzen Einführungen zu den Werken, in denen immer wieder deutlich wurde, dass der italienische Einfluss auf die deutsche höfische Musik von ebenso entscheidender Bedeutung war wie der französische auf die Architektur.

Das Konzert begann mit einem klangvollen Cembalo-Solo, was nicht nur an dem hervorragenden Instrument lag, sondern vor allem an dem einfühlsamen und konzentrierten Spiel von Maria Grossmann, die auch während des ganzen Konzertes für einen Begleitklang sorgte, wie man ihn sich nicht besser wünschen kann.