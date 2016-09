Albstadt Barmherzigkeit ist nicht nur den Katholiken ein großes Anliegen

Ihr Ziel war Lautlingen; den weitesten Weg hatten die wenigen Burgfelder, die sich daher auch als Erste auf den Weg machen mussten. Gemeinsam mit den Pfeffingern zogen sie dann nach Margrethausen, wo vor der Klosterkirche eine Verpflegungsstation auf sie wartete – spätestens hier war die Pilgerschar vollends auf stattliche Größe angewachsen. Auf dem weiteren Weg nach Lautlingen hielten sie an vier Stationen inne – buchstäblich – und beteten gemeinsam.

Die Laufener Gläubigen hatten sich die evangelische Kirche als Ausgangspunkt ihrer Wallfahrt ausgesucht, während sich die Lautlinger Christen beider Konfession im Hof der Ignaz-Demeter-Schule versammelten. Von dort zogen Laufener und Lautlinger dann gemeinsam zum Schlosshof, dem Schauplatz des ökumenischen Gottesdienstes. Sein Motto lautete "Barmherzig wie der Vater", und zwar nicht nur, weil die Katholiken das von Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzigkeit feiern, sondern weil Barmherzigkeit für alle Christen, auch für die evangelischen, ein zentrales Thema ist. Pfarrerin Nicole Gneiting brachte das in ihrer Predigt überzeugend zum Ausdruck: "Das Herz lässt sich nicht zwingen", erklärte sie. Doch der Glaube könne die Herzen der Menschen öffnen und Empathie für Sorgen und Nöte anderer Menschen wecken – wie, das veranschaulichte Gneiting an Beispielen aus dem Alltag. Pfarrer Thilo Hess griff abschließend ihre Stichwörter und Gedankengänge auf und warb ganz konkret für Offenheit gegenüber den Flüchtlingen im Land und in der Region.

Die beiden evangelischen Geistlichen waren natürlich nicht die einzigen Protagonisten – die Organisation und die Lasten der Programmgestaltung waren auf viele Schultern verteilt.