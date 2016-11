Albstadt Banken wollen Interesse bei Schülern wecken

Die Bedingungen: Die Schüler müssen mindestens in der zehnten Klasse einer allgemeinbildenden Schule oder in einer Erstausbildung sein. Die meisten Schüler haben dort bereits Wirtschaft als Unterrichtsfach, was ein enormer Vorteil ist. Außerdem können Lehrer das Planspiel in ihren Unterricht integrieren.

Was sagen die Albstädter Schüler dazu? In einigen Punkten ist man sich weitgehend einig: Als Banker verdiene man gut, habe einen seriösen Job und normale Arbeitszeiten. "Und Banker wird man immer brauchen."