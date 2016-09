Albstadt Bananen aus dem Käscher

Albstadt-Ebingen. "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" – im Hause Gerth bestätigt sich das Sprichwort. Vater Christian war erfolgreicher Schwimmer und Wasserball-Europameister, Mutter Nina ist erfolgreiche Turnerin, Ski-und Radfahrerin – 2012 holte sie sich beim Albstadt-Mountainbike den Titel der Albstadt-Meisterin. Da verwundert es nicht weiter, dass auch drei Töchter sportliche Ambitionen haben. Die siebenjährige Leni und die neunjährige Linn turnen im TSV Ebingen, und Lilli, die Älteste, kann bereits eine erfolgreiche sportliche Laufbahn vorweisen. In Böblingen geboren, kam sie im Alter von zweieinhalb Jahren mit den Eltern nach Ebingen, schwamm dank Mutters Anleitung schon früh recht gut und machte als Fünfjährige das Seepferdchen. Im TSV-Turnen nahm Alice Schumacher sie unter ihre Fittiche; alsbald bestritt Lilli ihren ersten Jahn-Wettkampf mit den Disziplinen Turnen, Leichtathletik und Schwimmen – ein Sieg bei den Württembergischen Meisterschaften war ihr erster großer Erfolg.

Die Qual der Wahl blieb ihr unter diesen Umständen nicht erspart: Erfolgreich in allen drei Sportarten, entschied Lilli sich fürs Schwimmen. Zweimal wöchentlich ging es fortan bei Trainer Oliver Böse ins Becken; außerdem trainierte sie in Balingen und beim Tailfinger Turnerbund. 2015 schaffte sie den Sprung in den Württembergischen Kader und trainierte fortan am Stützpunkt Süd in Bad Saulgau, wo sie in die Leistungsgruppe 1 und zum Württembergischen A-Trainer Dieter Eisele kam. Womit die Anforderungen stiegen: Lilli trainiert mittlerweile täglich außer mittwochs; mit guten Zeiten empfahl sie sich für den D4-Leistungskader von Landestrainer Farshid Shami. In diesem Jahr ging sie erstmals bei den Deutschen Meisterschaften des Jahrgangs 2004 in Berlin an den Start.

Und der Bodensee? Vater Christian stammt aus Meersburg, Lillis Großeltern leben dort – als Lilli von ihrem Trainer erfuhr, dass ein 13-Jähriger jüngst den See durchquert hatte, lag die Frage auf der Hand, ob sie auch das Zeug dazu habe. Die Antwort: nicht einfach für eine Beckenschwimmerin – aber machbar. Lilli unternahm Versuche und beschloss dann, die elf Kilometer lange Strecke anzugehen. Natürlich mit dem Einverständnis ihrer Eltern – das war schon deshalb Voraussetzung, weil irgendjemand ja das vorgeschriebene Begleit-Motorboot bezahlen musste.