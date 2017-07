Die Fussballer des FC Tailfingen AH haben den Ball mit der gelben Filzkugel getauscht und ihr traditionelles Tennisturnier veranstaltet. Bei optimalem Wetter in Pfeffingen fanden abwechslungsreiche und spannende Doppel (Spielzeit jeweils 20 Minuten) statt. Am Ende setzte sich die Kondition der Jugend durch, wobei dieser auch das Losglück zur Seite stand. Auf dem Bild die teilnehmenden Spieler mit der entsprechenden Platzierung (in Klammer): hinten von links: Peter Bitzer (1), Thorsten Böhm (2), Uwe Hundsdorff (3), Karl-Erich Laaber (5) Vorne von links: Rainer Bitzer (8), Hartmut Frühwirth (7), Klemens Weiß (6), Jürgen Mannhardt (4) Foto: FCT