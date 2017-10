Albstadt Balalaikaklänge im Gotteshaus

Seit etwa zehn Jahren kommt die Musikerfamilie Regel jeden Oktober nach Baden-Württemberg, um dort in verschiedenen Kirchengemeinden Konzerte zu geben. Allein von Musik zu leben ist in Weißrussland noch schwieriger als anderswo; die Konzerte in Deutschland stellen daher eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle für die Regels dar.

Sergej Regel hat am Rimskij-Korsakow-Kon­serva- torium in St. Petersburg studiert und ist diplomierter Balalaikalehrer – die Balalaika besitzt in Weißrussland denselben Stellenwert wie hierzulande die klassischen Instrumente. Sergej wird am Flügel begleitet von seiner Frau Olga, die ebenfalls am Rimskij-Korsakow-Konservatorium studiert hat und heute an der Musikfachschule im weißrussischen Baranowitschi tätig ist.

Vitali Regel, der inzwischen 28-jährige Sohn der Beiden, begleitet seine Eltern seit vielen Jahren auf der Konzertreise. Er spielt virtuos Klari­nette, hat an den Musikhochschulen in Minsk und Danzig studiert und arbeitet derzeit in verschiedenen Orchestern. Das Repertoire der Familie Regel reicht von russischen Volksweisen bis zu klassischer Musik. Der Eintritt ist frei; es wird um eine Spende gebeten.