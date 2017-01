Albstadt Baden-Württemberg macht Spaß

Sigmaringen. Bereits zum zehnten Mal macht das Com edy- und Kabarett-Festival "SWR 1 lacht: Baden-Württemberg macht Spaß!" in Sigmaringen Station. Am Sonntag, 7. Mai, werden vier Künstl er auf zwei Bühnen auftreten. Zwischen den Auftritten ist überall zeitgleich eine Pause und der Zuschauer kann zur nächsten Bühne und damit zum nächsten Künstler wechseln. Da auf zwei Bühnen gespielt wird, kann der Besucher alle vier Künstler anschauen und mi terleben.