Albstadt Baby sorgt für Chaos

Der Vorverkauf für die beiden Theaterabende hat bereits begonnen. Eintrittskarten sind bei der Onstmettinger Bank, beim Autohaus Thoma in Onstmettingen und bei "Haare in Bestform" in Tailfingen zum Preis von acht Euro erhältlich; an der Abendkasse kosten die Karten zehn Euro. Die Samstagvorstellung beginnt um 19.30 Uhr, die am Sonntag um 18 Uhr und der Einlass jeweils eine Stunde zuvor.