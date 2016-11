Albstadt Baby für den Bürgermeister

Auf einmal erwachen die Vatergefühle

Da bald nach Kindesentführern gefahndet wird, hat das Paar große Mühe, sich um das Kind zu kümmern und es gleichzeitig zu verstecken – dabei winkt Hans überraschend der Posten des Landrats. Im rasanten dritten Akt schließlich springt Theo als Retter in der Not ein, Erika erhält eine Lektion in Sachen Kosmetik, Frieda kommt in Untersuchungshaft, und Hans entdeckt bislang verborgen gebliebene Vatergefühle.

Nach gut drei Stunden Spielzeit inklusive Pausen verabschiedete das Publikum die Schauspieler mit tosendem Applaus. Vereinzelte Texthänger hatten ihnen nur Sympathie verschafft, und außerdem konnten sie sich stets auf Souffleur Walter Ehresmann verlassen.

Dieter Boss zeigte sich sehr zufrieden mit dem Projekt und seiner Resonanz. "Immerhin bringen die Schauspieler etwa 100 Stunden auf für solch eine Veranstaltung und gestalten auch selbst die Kulissen", erklärte der Vorsitzende des Ortsvereins. Harald Sulz erzählte von den Proben: "Alle zusammen entscheiden, welches Stück gespielt wird. Dann trifft man sich zum Lesen; richtig geprobt wird in einem Raum in der Onstmettinger Bank, und ganz am Schluss geht’s in die Festhalle." Ortsvorsteher Siegfried Schott, der Stammgast ist bei den Aufführungen der Gruppe, schätzt das Theater als Ausgleich zu den Alltagsgeschäften und bewundert die Wandlungsfähigkeit der Schauspieler.