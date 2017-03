Albstadt Ava zieht die Albstädter an

Albstadt-Ebingen. Eine Sternstunde haben alle, die da waren, am Sonntag im Kunstmuseum Albstadt – das Haus war selten so voll bei einer Vernissage – erlebt, allen voran Ava Smitmans: Ohne ihre Tränen zu verbergen, erzählte die Künstlerin, wie ihr im Januar verstorbener Vater Adolf Smitmans, zwölf Jahre lang Direktor des Museums, sie für Kunst und historische Gebäude begeistert, sie aufmerksam gemacht, ermutigt und weiter gebracht habe. Dass sie durch ihr bislang umfangreichstes Projekt "AlbStadtAlb" diese Stadt neu entdeckt habe, sei – gerade in Albstadt – etwas Besonderes für sie, betonte die Tübingerin und dankte: "Meinen Quartiergebern, die mich – ohne mich zu kennen – in ihre privaten Räume gelassen haben, und den Menschen, die mir Einblicke gegeben und mir Geschichten erzählt haben."

Mehr als ein Jahr lang hatte Ava Smitmans – es war bewusst Teil des Projekts – in den Stadtteilen gewohnt und gearbeitet, unterstützt durch viele, die Bilder gekauft und damit ihren Lebensunterhalt finanziert haben, aber auch durch Spender und Gastgeber. Viele von ihnen waren bei der Eröffnung der ersten Ausstellung – weitere werden in allen Stadtteilen folgen – dabei. "Es macht mich richtig stolz, dass sich so viele Bürger eingebracht haben", betonte ein strahlender Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und lud alle ein, sich die rund 230 Arbeiten anzusehen – entstanden in einer Stadt aus neun Stadtteilen, die durch die Fusion 1975 ihren ganz eigenen Charakter habe.

Die Landschaft – aber von der urbanen Seite