Albstadt Ava Smitmans öffnet letztmals ihr Kunstatelier

Albstadt-Lautlingen. Ein letztes Mal öffnet Ava Smitmans im Rahmen ihres Projektes "AlbStadtAlb" ihr temporäres Atelier, diesmal in Lautlingen, wo ihr Aufenthalt am 10. Dezember zu Ende geht. Am Samstag, 10. Dezember, von 11 bis 16 Uhr lädt sie in ihr Atelier über dem Ortsamt auf dem Schlossareal ein, die Arbeiten anzuschauen und mit ihr ins Gespräch zu kommen. Im Kunstmuseum Albstadt und in den Stadtteilen sind die Werke 2017 zu sehen.