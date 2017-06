Es ist ein ganz normaler Dienstagabend im Ebinger Hufeisen. Rechts und links des Landgrabens parken die Autos Stoßstange an Stoßstange – egal, ob es sich um ausgewiesene Parkflächen oder um Halte- respektive Parkverbotszonen handelt. Ein Kombi mit Anhänger hat keinen Stellplatz mehr gefunden. Deshalb begnügt sich der Fahrer mit der zweiten Reihe, während er in einem Lokal einkehrt. Gleich um die Ecke hat die Stadt erst kürzlich einen Parkplatz verkleinert, der zu lang für ein Auto, aber zu kurz für zwei gewesen war. Die Folge: In aller Regel parkten zwei Fahrzeuge dort, die Zufahrt zur Pfarrstraße wurde deutlich verengt. Jetzt bietet der Parkplatz Raum für ein Auto. Den Fahrer des Wagens, der dahinter parkt, stört das freilich nicht. Zwei weitere Ausfahrten in der Pfarrstraße sind zugeparkt, ein Auto hat es sich auf dem Gehweg im Halteverbot bequem gemacht. Ein weiteres parkt, wie an vielen Abenden, an der Einfahrt zur Marktstraße, die mit Pollern gesichert ist, damit Rettungsfahrzeuge bei Bedarf durchkommen. Ein überlanges Auto nimmt mit der Lieferzone vor einem Geschäftsgebäude vorlieb. Und manche Bewohner des Hufeisens fragen sich wohl langsam, wann sie ihre Häuser abreißen und umziehen müssen, damit Platz ist für noch mehr Autos. Fotos: Eyrich