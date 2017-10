Albstadt Autogramme von einer Meisterin

Albstadt-Onstmettingen. Immer mehr Schüler leiden an Konzentrationsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, motorischen Defiziten und psychosomatischen Beschwerden. Auch den Lehrern geht es schlecht: Viele von ihnen, das hat die DAK-Studie "Gesundheitsfalle Schule – Probleme und Auswege" ergeben, sind dauermüde und erschöpft, leiden an Nacken-, Rücken- und Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Nervosität. Diesen Tendenzen soll "fit4future" entgegenwirken: Ziel der gemeinsamen Schulinitiative von DAK und Cleven-Stiftung ist es, vor allem die Kinder – man kann nicht früh genug beginnen – zu mehr Bewegung, gesünderer Ernährung, konzentriertem Lernen und Stressbewältigung zu motivieren.

Von Fitnessübungen über Stressminimierung zum Thema Ernäherung

Drei Jahre lang absolvieren Schüler und Lehrer vier Module mit Fitness- und Entspannungsübungen und dazu Workshops zu Themen wie Ernährung, Brain-Fitness und Stressminimierung. Jede teilnehmende Schule bekommt Spieltonnen, Brainbox und Coaches; die Gesamtkosten der Investitionen belaufen sich auf 7500 Euro pro Schule, und bis 2018 sollen deutschlandweit 2000 Schulen mit rund 600 000 Schülern zum Mitmachen animiert werden. 1500 sind schon dabei. Eine davon ist die Schillerschule, die erste in Albstadt, die in das Projekt einsteigt. Bei der Auftaktveranstaltung überreichten Nicole Hoffmeister-Kraut und Marie-Laurence Jungfleisch, die fünffache deutsche Hochsprungmeisterin, eine bis zum Rand mit Sport- und Spielgeräten gefüllte "fit4future"-Spieltonne an Schulleiter Georgios Mpouras und die beiden Lehrer Julia Geißler und Roman Sepec. Weitere Gäste waren Thomas Bodmer, in Hossingen wohnhaftes Mitglied des DAK-Vorstands, und Robert Lübenoff, Initiator von "fit4future". Hoffmeister-Kraut erklärte, als ehemalige Reitsportlerin könne sie die Wichtigkeit des Ausgleichs durch Sport durchaus einschätzen, Marie-Laurence Jungfleisch hob die pädagogische Bedeutung sportlicher Betätigung hervor. Auch sie weiß, wovon sie spricht, denn sie ist gelernte Erzieherin.