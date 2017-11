Albstadt Autofahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Albstadt - Bei dem Zusammenstoß eines PKWs und eines Sattelzuges auf der L 442 zwischen Tailfingen und Pfeffingen ist der Autofahrer schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr gegen 5.30 Uhr in seinem Auto von Pfeffingen nach Tailfingen. In einer lang gezogenen Linkskurve fuhr er aus Unachtsamkeit zu weit nach links und prallte gegen die Hinterachse der Zugmaschine eines Sattelzuges. Danach streifte der Pkw am Auflieger entlang und hakte an der Aufliegerachse ein. Dabei wurde die Achse schwer beschädigt, der Auflieger in den Straßengraben geschoben.