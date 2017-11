Albstadt-Truchtelfingen. Drei Personen sind am Mittwochabend bei einem Auffahrunfall in der Konrad-Adenauer- verletzt worden. Eine Fahrerin war laut Polizei mit ihrem Auto Richtung Ebingen unterwegs und bemerkte nach dem Kreisverkehr zwischen Konrad-Adenauer- und Karl-Benz-Straße zu spät, dass das voraus fahrende Fahrzeug an einem Fußgängerüberweg hielt, um einen Fußgänger überqueren zu lassen. Ihr Fahrzeug prallte gegen das Heck des Wagens, der durch den Aufprall auf den Fußgängerüberweg geschoben wurde und mit der Stoßstange den Fußgänger traf. Der Fahrer des Autos, sein Beifahrer und der Fußgänger wurden ins Zollernalb-Klinikum gebracht. Der Sachschaden hat eine Höhe von rund 8000 Euro.