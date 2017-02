Albstadt Auto schanzt Hang hinab

Albstadt-Tailfingen.Nur leicht verletzt worden ist der 38-jährige Fahrer eines Sportwagens aus dem Zollernalbkreis, der am frühen Sonntag kurz nach Mitternacht mit seinem Auto einen Hang hinab schanzte. Auf der Wolfsgrubenstraße im Tailfinger Wohngebiet Lammerberg war er talwärts unterwegs gewesen. Kurz vor einer nach links abknickenden Haarnadel-Kurve war sein Auto offenbar nach links von der Straße abgekommen: Das Geländer der dortigen Fußgängertreppe, so ein Anwohner, sei jedenfalls vorher nicht umgeknickt gewesen. Danach querte der Wagen die Straße am Scheitelpunkt der Kurve, durchbrach eine Leitplanke und stürzte mehr als 20 Meter den Hang hinab. Auf einem riesigen Stapel Brennholz, oberhalb eines Wohnhauses, blieb das Auto völlig demoliert und mit zerbrochener Windschutzscheibe stehen. Die Feuerwehren Tailfingen und Ebingen, die mit rund 15 Einsatzkräften schnell vor Ort waren, bargen den Mann, um den sich Rettungskräfte des Roten Kreuzes kümmerten. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer alkoholisiert war.