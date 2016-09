Albstadt. Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag seinen Wagen gegen die Wand eines Getränkemarktes in der Konrad-Adenauer-Straße gefahren. Gegen 15.45 Uhr wollte der 63-Jährige neben dem Haupteingang parken und kam nicht rechtzeitig zum Stehen, meldet die Polizei. An seinem Kleinwagen entstand Totalschaden. Die Außenwand wurde ebenfalls beschädigt. Die Reparaturkosten werden auf etwa 2000 Euro geschätzt.