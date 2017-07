Für Auszubildende in Gastronomiebetrieben des Zollernalbkreises hat im Café Früholz in Ebingen ein Seminar stattgefunden. Konditormeister Wolfram Früholz führte in die Kunst der Patisserie ein. Es wurden Windbeutel, Eclairs, Brandteigschwänchen, Himbeercharlotten, Grießflammerie und dreierlei Cremes hergestellt. Die Seminare für die Auszubildenden der Gastronomie werden vom Förderverein zur Aus- und Weiterbildung im Gastgewerbe Zollernalbkreis organisiert. Foto: Privat