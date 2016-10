Albstadt Auszeichnung geht anKerstin Franke-Gneuß

Bei der Eröffnung der dazugehörigen Ausstellung "Gratwanderung" am Sonntag, 6. November, ab 11 Uhr sprechen Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Veronika Mertens, Leiterin des Kunstmuseums Albstadt, und Jeannette Brabenetz, die Kuratorin der Ausstellung.

Die Kunst-Achse Albstadt – Dresden bleibt bestehen

Kerstin Franke-Gneuß studierte von 1978 bis 1984 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden Malerei und Graphik und widmet sich der Radierung seit nunmehr 30 Jahren. Seit 1995 arbeitet und lebt sie im Dresdner Künstlerhaus in Loschwitz.