Albstadt Ausschließlich Holziges darf mit

Albstadt. In den nächsten Tagen werden in Albstadt Grünabfälle eingesammelt – am Dienstag, 4. Oktober, in Onstmettingen, am Mittwoch, 5. Oktober in Tailfingen, am Donnerstag, 6. Oktober, in Truchtelfingen, am Freitag, 7. Oktober, in Ebingen, am Freitag, 21. Oktober, in Laufen und Lautlingen, am Montag, 24. Oktober, in Margrethausen und am Dienstag, 25. Oktober, in Pfeffingen und Burgfelden. Es wird sperriges, holziges Grüngut wie Baum- und Heckenschnitt, Reisig und Wurzelstöcke mitgenommen. Äste und Wurzeln dürfen nicht mehr als 25 Zentimeter Durchmesser haben und müssen mit Naturfaserschnüren gebündelt werden. Die einzelnen Bündel und größere Einzelstücke sollten nicht schwerer als 15 Kilogramm und nicht länger als 1,50 Meter sein. Kleinere Äste oder Zweige können in Papiersäcken bereitgestellt werden. Es wird gebeten, keine Kunststoffsäcke oder Kartonagen verwenden! Pro Sammlung und Grundstück können maximal zwei Kubikmeter abtransportiert werden.