Albstadt Ausgezeichnete Funktionäre haben viel getan

Der Erste Bevollmächtigte, Walter Wadehn, dankte besonders Anton Mesarosch, Betriebsratsvorsitzender der Firma Vötsch, der auf 40 Jahre aktive Mitgliedschaft zurückblickt. Mesarosch ist Mitglied der IG-Metall-Vertrauensleute bei der Firma Vötsch, seit mehr als 16 Jahren Betriebsratsvorsitzender und seit 2002 Mitglied des IG- Metall-Ortsvorstands. Er war Delegierter bei Gewerkschaftstagen und IG Metall Bezirkskonferenzen und gehört seit 2016 der Großen Tarifkommission der IG Metall Baden-Württemberg an. Sein langjähriges und fundiertes Wissen, so Wadehn, nütze Anton Mesarosch bei seinem Amt als ehrenamtlicher Arbeits- und Sozialrichter.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte die IG Metall Alfons Venturino, den stellvertretender Betriebsratsvorsitzenden bei der Zollern GmbH & Co. KG ist. Venturino begann seine aktive Laufbahn, so Wadehn, als Jugend- und Auszubildendenvertreter und Vertrauensmann bei der Firma Zollern. Er gehört auch dem Verwaltungsrat der BKK an und ist seit 2016 Beisitzer im IG-Metall-Ortsvorstand sowie Revisor.

Für 25-jährige Treue wurde Thomas Späh, freigestelltes Betriebsratsmitglied bei der Firma Zollern GmbH & Co. KG und Vorsitzender des IG- Metall-Vertrauenskörpers bei der Firma Zollern, geehrt. In seiner Laudatio hob Wadehn hervor, dass Thomas Späth seit 2012 Mitglied der IG-Metall-Delegiertenversammlung und Referent in der Arbeitnehmerfortbildung sei.