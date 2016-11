Albstadt Ausgewandert an die Ostseeküste

So reiste eine muntere Schar von sieben Frauen und zwei Männern mit dem Flugzeug zunächst nach Hamburg, wo Jahrgänger Toralf Bitzer seit mehr als 20 Jahren lebt und arbeitet. Als Journalist und PR-Fachmann ist er nebenberuflich als Stadtführer für die Hamburg-Cruiser tätig. Was also lag näher, als sich von dem fachkundigen Kenner die interessante Hansestadt zeigen zu lassen?

Die Wiedersehensfreude nach mehr als 40 Jahren war riesig. In einem Kleinbus und zu Fuß entdeckten die ehemaligen Schulfreunde auf einer vierstündigen, kurzweiligen Tour neben den markanten Sehenswürdigkeiten auch die im Entstehen befindliche Hafencity. Toralf Bitzer wusste mit vielen Anekdoten, Hintergrundgeschichten und landestypischen Anekdoten die Streifzüge durch die Hansestadt zu einem eindrucksvollen Erlebnis zu machen – all das in einem wohlklingenden Onstmettinger Schwäbisch, das er neben seinem astreinen Hochdeutsch in keinster Weise verlernt hat.

Am Abend des ersten Ausflugstages reiste die Gruppe in seiner Begleitung weiter nach Scharbeutz in der Lübecker Bucht, um sich dort mit Hansjörg "Hansi" Conzelmann zu treffen, der sich seit geraumer Zeit als Manager der Tourismusagentur "Lübecker Bucht" niedergelassen hat.