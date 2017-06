Albstadt Aus Flüchtling wird Fachkraft

Albstadt. Pünktlich um 7.30 Uhr kommt Habtom Zekarias Haile in die Werkstatt und grüßt die Auszubildenden mit einem Handschlag. Sie kennen seine Geschichte und wissen, was für einen Weg er gehen musste, bis er in Balingen heimisch wurde. Er flüchtete vor drei Jahren aus Eritrea, war monatelang unterwegs. Seine Eltern leben heute noch in dem Land am Roten Meer, sein Bruder ist in Deutschland bereits berufstätig.

Habtom sieht Europa als Herausforderung: "Ich bin froh, endlich hier richtig angekommen zu sein, obwohl ich mir alles einfacher vorgestellt habe", sagt der 29-Jährige.

In der Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt (ABA) absolviert er im Rahmen der Maßnahme BaE integrativ – einer Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – der Agentur für Arbeit und des Jobcenters seit Herbst 2016 eine duale Ausbildung als Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Zerspanungstechnik. In der Lehrwerkstatt in Albstadt werden ihm fachpraktische sowie fachtheoretische Ausbildungsinhalte im Berufsfeld Fachkraft für Metalltechnik vermittelt. Er besucht die Berufsschule, nimmt am Stütz- und Förderunterricht teil und erfährt für seine persönliche Lebenssituation individuelle Beratung und Unterstützung.