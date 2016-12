Albstadt Aus ehemaligen Feinden werden schließlich Freunde

1923 schlossen sich eine Handvoll junger Leute aus dem heutigen Raum Albstadt zusammen, um sich den Traum von der Fliegerei zu verwirklichen. Riediger und die beiden ehemaligen Flugbeobachter Karl Häffner und Karl Maier halfen ihnen dabei. Ihr Ziel war es, die Faszination des Fliegens auf sportlicher Grundlage wiederzubeleben – ohne die Gräuel des Kriegs.

Fünf Jahre lang bastelten sie in privaten Kellern an der Eigenkonstruktion eines Segelflugzeugs. Sie legten damit den Grundstein für den heutigen LSV Degerfeld mit rund 250 Mitgliedern.

Auch für Wilhelm Heinz war der Flug mit Heinz Riediger Bestätigung seiner "Mission 51". Seine historische Maschine – er nennt sie "Alte Lady" – ist ein lebendiges Museumsstück, und er lässt Interessenten ganz nah ran an die Rarität. Seine Maschine ist abgerüstet und soll als friedliche Botschafterin in die Luft gehen, als das, was die "Mustang" für ihn ist: "Schlicht und einfach eines der schönsten Flugzeuge der Luftfahrtgeschichte."

Viele Zeitzeugen von damals pilgerten schon zum Hangar auf dem Degerfeld. Aber mitgeflogen war bislang noch keiner. Heinz Riediger, Luftfahrt-Enthusiast und für sein Alter körperlich wie geistig topfit, kletterte jetzt ins Cockpit der "Louisiana Kid". Wenige Minuten später starteten er und Heinz zum wohl aufregendsten Flug seines Lebens. Im einstigen "Feindflugzeug" zog er friedlich seine Kreise über seiner Heimatstadt Albstadt.

Sichtlich berührt, blieb er nach der Landung noch einige Minuten alleine in der Maschine, bevor er dann selbstständig aus dem Cockpit kletterte und mit einer kleinen Freudenträne im Auge die Hand auf den mächtigen Propeller legte – Freunde.