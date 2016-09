Albstadt Aus dichtem wird ein lichter Wald

Albstadt-Onstmettingen. Vor 300 Jahren sahen weite Teile des deutschen Walds etwas anders aus als heute – nicht tief und dicht, wie es uns Grimms Märchen suggerieren, sondern hell und licht, hier parkähnlich, dort eher zerzaust. Der Grund: Der Wald musste nicht nur Bauholz und in begrenztem Ausmaß Brennholz für umwelt- und kostenbewusste Ofenbesitzer liefern, sondern das Heizmaterial für praktisch alle Bevölkerungsschichten – und dazu Nahrung fürs liebe Vieh. Die Kohle war noch nicht als Energieträger entdeckt, und Mastfutter für die Schweine gab es auch nicht – für all das musste der Forst herhalten. Entsprechend war sein Zustand: Wo auf der Jagd nach Brennholz schon junge Bäume angesägt oder auf den Stock gesetzt wurden – alte gab es ohnehin nur wenige – dominierte unansehnlicher Niederwald, und wo Schweine und Ziegen ins Gehölz getrieben wurden, um sich an Eicheln und Bucheckern zu mästen, da wuchs zwischen den großen Baumsolitären, die man als Schattenspender fürs Getier benötigte, allenfalls noch Gras.

Lang ist’s her: Im 19. Jahrhundert löste der Hoch- den Nieder- und den lichten "Hutewald" ab; nun mussten die Stämme stark und hoch sein, und Nutztiere hatten im tiefen Tann nichts mehr zu suchen: Das Landeswaldgesetz von 1976 untersagt sogar ausdrücklich die Waldweide. Indes sind Ausnahmen zulässig, und seit einiger Zeit sieht man die Waldweide auch wieder etwas nuancierter: Artenreichtum interessierte den Gesetzgeber vor 40 Jahren herzlich wenig – heute versucht man im ihretwillen Kulturlandschaften wie etwa die Wacholderheide zu erhalten. Der lichte Hutewald bietet zahlreichen Insektenspezies, darunter vielen Schmetterlingen, aber auch lichtliebenden Vogelarten wie etwa dem Braunkehlchen eine Heimat. Grund genug, ihm die Chance zu einer Renaissance einzuräumen.

Auch in Albstadt: Simon Doberstein, frischgebackener Forstwirtschaftmeister im Onstmettinger Revier, hat sich ein ganz spezielles Meisterprüfungsprojekt ausgesucht: Unter seiner Regie soll sich ein 1,9 Hektar großes Waldstück zwischen Geifitze und Premiumwanderweg "Zol­lernburg-Panorama", das erwiesenermaßen noch bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts beweidet wurde, wieder in einen richtigen Hutewald verwandeln. An einigen Stellen an der Traufkante hat er den parkähnlichen Charakter schon jetzt, die alten Buchen, die dort stehen, besitzen voluminöse, ausladende Kronen und knorrige Äste, wie man sie im klassischen Wirtschaftswald vergeblich sucht. An anderen Stellen hat Doberstein mit der Kettensäge nachgeholfen und kräftig ausgelichtet. Außerdem wurde der "Rasen gemäht" und das Unterholz , das im Naturwald alsbald jeden freien Fleck überwuchert, entfernt.